سعر Strata Senior mHYPER اليوم

السعر المباشر لمشروع Strata Senior mHYPER (SRMHYPER) اليوم هو $ 1.026، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SRMHYPER الحالي إلى USD هو $ 1.026 لكل SRMHYPER.

يحتل Strata Senior mHYPER حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 623,957، مع عرض متداول قدره 608.36K SRMHYPER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SRMHYPER بين $ 1.025 (أدنى) و$ 1.026 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.026، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.021.

على المدى القصير، تحرك SRMHYPER بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Strata Senior mHYPER (SRMHYPER)

القيمة السوقية $ 623.96K$ 623.96K $ 623.96K الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 623.96K$ 623.96K $ 623.96K إمداد دورة التداول 608.36K 608.36K 608.36K إجمالي العرض 608,358.5165577603 608,358.5165577603 608,358.5165577603

القيمة السوقية الحالية لـ Strata Senior mHYPER هي $ 623.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ SRMHYPER يبلغ 608.36K، مع إجمالي عرض 608358.5165577603. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 623.96K.