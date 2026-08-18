سعر Strata Junior USDat اليوم

السعر المباشر لمشروع Strata Junior USDat (JRUSDAT) اليوم هو $ 0.411954، مع تغير بنسبة 1.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JRUSDAT الحالي إلى USD هو $ 0.411954 لكل JRUSDAT.

يحتل Strata Junior USDat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,519,285، مع عرض متداول قدره 3.69M JRUSDAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JRUSDAT بين $ 0.411216 (أدنى) و$ 0.423114 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.435311، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.239072.

على المدى القصير، تحرك JRUSDAT بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Strata Junior USDat (JRUSDAT)

القيمة السوقية $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M إمداد دورة التداول 3.69M 3.69M 3.69M إجمالي العرض 3,687,996.943032939 3,687,996.943032939 3,687,996.943032939

القيمة السوقية الحالية لـ Strata Junior USDat هي $ 1.52M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ JRUSDAT يبلغ 3.69M، مع إجمالي عرض 3687996.943032939. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.52M.