معلومات سعر Stool Prisondente (JAILSTOOL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0025879 $ 0.0025879 $ 0.0025879 24 ساعة منخفض $ 0.00276797 $ 0.00276797 $ 0.00276797 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0025879$ 0.0025879 $ 0.0025879 24 ساعة مرتفع $ 0.00276797$ 0.00276797 $ 0.00276797 عالية طوال الوقت $ 0.217874$ 0.217874 $ 0.217874 أدنى سعر $ 0.00211786$ 0.00211786 $ 0.00211786 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -3.04% تغير السعر (7 أيام) +20.80% تغير السعر (7 أيام) +20.80%

سعر Stool Prisondente (JAILSTOOL) في الوقت الحقيقي هو $0.00267924. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JAILSTOOL بين أدنى سعر $ 0.0025879 وأعلى سعر $ 0.00276797، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJAILSTOOL على الإطلاق هو $ 0.217874، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00211786.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JAILSTOOL -0.09% على مدار الساعة الماضية، -3.04% على مدار 24 ساعة، و +20.80% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Stool Prisondente (JAILSTOOL)

القيمة السوقية $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M إمداد دورة التداول 999.85M 999.85M 999.85M إجمالي العرض 999,853,822.11 999,853,822.11 999,853,822.11

القيمة السوقية الحالية لـ Stool Prisondente هي $ 2.68M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JAILSTOOL يبلغ 999.85M، مع إجمالي عرض 999853822.11. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.68M.