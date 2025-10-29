معلومات سعر STONED (STONED) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -2.95% تغير السعر (7 أيام) +3.07% تغير السعر (7 أيام) +3.07%

سعر STONED (STONED) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STONED بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTONED على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STONED +0.32% على مدار الساعة الماضية، -2.95% على مدار 24 ساعة، و +3.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق STONED (STONED)

القيمة السوقية $ 44.49K$ 44.49K $ 44.49K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 44.49K$ 44.49K $ 44.49K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ STONED هي $ 44.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STONED يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.49K.