سعر STARMAN اليوم

السعر المباشر لمشروع STARMAN (STARMAN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 23.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STARMAN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STARMAN.

يحتل STARMAN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 132,825، مع عرض متداول قدره 1.00B STARMAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STARMAN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00368203، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STARMAN بمقدار -0.19% خلال الساعة الماضية و+28.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 14.87K.

معلومات سوق STARMAN (STARMAN)

القيمة السوقية $ 132.83K$ 132.83K $ 132.83K الحجم (24 ساعة) $ 14.87K$ 14.87K $ 14.87K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 132.83K$ 132.83K $ 132.83K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ STARMAN هي $ 132.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 14.87K. العرض المتداول لـ STARMAN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 132.83K.