سعر STAN (STAN)
سعر STAN (STAN) المباشر لليوم هو USD 0.00234207. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق STAN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 203.11K
- تغيير سعر STAN خلال اليوم هو +5.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STAN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STAN.
خلال اليوم، كان سعر STAN مقابل USD هو $ +0.00011386 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر STAN مقابل USD هو $ -0.0008472510 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر STAN مقابل USD هو $ -0.0011562701 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر STAN مقابل USD هو $ -0.006281591518997891 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00011386
|+5.11%
|30 يوم
|$ -0.0008472510
|-36.17%
|60 يوم
|$ -0.0011562701
|-49.36%
|90 يوم
|$ -0.006281591518997891
|-72.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر STAN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.50%
+5.11%
-26.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
7 billion people. 1 billion cups. You do the maths. Based on the recently viral Stanley Cups, the main focus of $STAN is to become the story tellers of Crypto by utilising our teams' deep animation and production background to produce videos featuring our mascot humorously engaging with Crypto current events. Here is a short example of such: https://twitter.com/StanleyCupCoin/status/1748901399478378595 Beyond the above, the success of $STAN is based on there being only 7 billion people in this world, yet 1 billion cups. If this isn't enough, we are developing a production team to partner with other projects within the space, generating our team revenue which will be used to sustainably fund our own content in making sure that the cup still fu
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 STAN إلى AUD
A$0.0037004706
|1 STAN إلى GBP
￡0.001873656
|1 STAN إلى EUR
€0.0022249665
|1 STAN إلى USD
$0.00234207
|1 STAN إلى MYR
RM0.0102348459
|1 STAN إلى TRY
₺0.0834713748
|1 STAN إلى JPY
¥0.3654331821
|1 STAN إلى RUB
₽0.2288436597
|1 STAN إلى INR
₹0.2018395926
|1 STAN إلى IDR
Rp37.7753172921
|1 STAN إلى PHP
₱0.1364255775
|1 STAN إلى EGP
￡E.0.1176890175
|1 STAN إلى BRL
R$0.0138416337
|1 STAN إلى CAD
C$0.0033491601
|1 STAN إلى BDT
৳0.2857091193
|1 STAN إلى NGN
₦3.6480784941
|1 STAN إلى UAH
₴0.0981795744
|1 STAN إلى VES
Bs0.13115592
|1 STAN إلى PKR
Rs0.6521962329
|1 STAN إلى KZT
₸1.2134967291
|1 STAN إلى THB
฿0.0785998692
|1 STAN إلى TWD
NT$0.0766793718
|1 STAN إلى CHF
Fr0.002107863
|1 STAN إلى HKD
HK$0.0182213046
|1 STAN إلى MAD
.د.م0.0233504379