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سعر Staked ZIG المباشر اليوم هو 0.03827218 USD. القيمة السوقية لـ STZIG هي 19,141,524 USD. تابع تحديثات أسعار STZIG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Staked ZIG المباشر اليوم هو 0.03827218 USD. القيمة السوقية لـ STZIG هي 19,141,524 USD. تابع تحديثات أسعار STZIG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن STZIG

معلومات سعر STZIG

ما هو STZIG

اقتصاد توكن STZIG

توقعات سعر STZIG

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سعر Staked ZIG (STZIG)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 STZIG إلى USD:

$0.03824781
$0.03824781$0.03824781
+0.01%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Staked ZIG (STZIG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:16:14 (UTC+8)

سعر Staked ZIG اليوم

السعر المباشر لمشروع Staked ZIG (STZIG) اليوم هو $ 0.03827218، مع تغير بنسبة 1.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STZIG الحالي إلى USD هو $ 0.03827218 لكل STZIG.

يحتل Staked ZIG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,141,524، مع عرض متداول قدره 500.00M STZIG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STZIG بين $ 0.03765903 (أدنى) و$ 0.04182347 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.062633، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03764345.

على المدى القصير، تحرك STZIG بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-8.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 317.02K.

معلومات سوق Staked ZIG (STZIG)

$ 19.14M
$ 19.14M$ 19.14M

$ 317.02K
$ 317.02K$ 317.02K

$ 19.14M
$ 19.14M$ 19.14M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Staked ZIG هي $ 19.14M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 317.02K. العرض المتداول لـ STZIG يبلغ 500.00M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.14M.

سجل سعر Staked ZIG بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.03765903
$ 0.03765903$ 0.03765903
24 ساعة منخفض
$ 0.04182347
$ 0.04182347$ 0.04182347
24 ساعة مرتفع

$ 0.03765903
$ 0.03765903$ 0.03765903

$ 0.04182347
$ 0.04182347$ 0.04182347

$ 0.062633
$ 0.062633$ 0.062633

$ 0.03764345
$ 0.03764345$ 0.03764345

-0.05%

+1.57%

-8.24%

-8.24%

سجل سعر Staked ZIG (STZIG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked ZIG مقابل USD هو $ +0.00059008 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked ZIG مقابل USD هو $ -0.0056822743 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked ZIG مقابل USD هو $ -0.0108214321 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked ZIG مقابل USD هو $ +0.00000389101592105 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00059008+1.57%
30 يوم$ -0.0056822743-14.84%
60 يوم$ -0.0108214321-28.27%
90 يوم$ +0.00000389101592105+0.00%

توقعات أسعار Staked ZIG

Staked ZIG (STZIG) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف STZIG في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرStaked ZIG (STZIG) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Staked ZIG نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Staked ZIG الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار STZIG للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Staked ZIG.

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نبذة عن Staked ZIG

ما هو السعر في الوقت الحقيقي لـ Staked ZIG اليوم؟

يبلغ السعر المباشر لـ Staked ZIG $0.03827218، مع تحرك بنسبة 1.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث هذا الرقم باستمرار ليعكس الظروف الدقيقة للسوق العالمية.

كيف تبدو هيكلة الأسعار اليومية لـ STZIG؟

تداولت STZIG بين $0.03765903 و$0.04182347، مما يوفر رؤى حول قوة السعر داخل اليوم ومناطق الاختراق المحتملة.

ما مقدار التقلبات التي يظهرها Staked ZIG اليوم؟

شهد الرمز المميز تقلبات بنسبة --% خلال اليوم الماضي، مما يساعد المتداولين على تحديد ما إذا كان السوق مستقرًا أم شديد التفاعل.

في أي منطقة فنية تتداول STZIG حاليًا؟

تشير حركة السعر بالنسبة إلى أعلى المستويات وأدنى المستويات الأخيرة إلى أن STZIG تُظهر زخمًا معتدلًا على المدى القصير، متأثرًا بالسيولة والاتجاه العام للسوق.

ما هو الترتيب العام للسوق وحجم Staked ZIG؟

مع رسملة سوقية تبلغ $19141524، تحتل Staked ZIG المرتبة #--، مما يدل على حضور قوي في السوق واهتمام المستثمرين.

كم بلغ حجم التداول الذي شهدته STZIG مؤخرًا؟

أنتج الرمز المميز حجم تداول بقيمة $-- خلال 24 ساعة، مما يعكس إقبالًا نشطًا من المتداولين العالميين.

كيف يقارن Staked ZIG بأعلى مستوى له (ATH) وأدنى مستوى له (ATL)؟

يبلغ ATH الخاص به $0.062633، بينما يبلغ ATL $0.03764345، مما يوفر رؤية حول الإمكانات السعرية طويلة الأجل والتراجعات.

ما هي العوامل الأساسية التي تؤثر على سلوك سوق STZIG؟

تشمل العوامل الجوهرية المعروض المتداول (500000000.0 رمزًا)، وأداء الفئة ضمن Liquid Staking Tokens,ZIGChain Ecosystem، والنشاط على السلسلة عبر --، وكلها تحدد حركة سعر الرمز المميز.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Staked ZIG

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:16:14 (UTC+8)

تحديثات Staked ZIG (STZIG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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