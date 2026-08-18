سعر Staked ZIG اليوم

السعر المباشر لمشروع Staked ZIG (STZIG) اليوم هو $ 0.03827218، مع تغير بنسبة 1.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STZIG الحالي إلى USD هو $ 0.03827218 لكل STZIG.

يحتل Staked ZIG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,141,524، مع عرض متداول قدره 500.00M STZIG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STZIG بين $ 0.03765903 (أدنى) و$ 0.04182347 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.062633، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03764345.

على المدى القصير، تحرك STZIG بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-8.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 317.02K.

معلومات سوق Staked ZIG (STZIG)

القيمة السوقية $ 19.14M$ 19.14M $ 19.14M الحجم (24 ساعة) $ 317.02K$ 317.02K $ 317.02K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.14M$ 19.14M $ 19.14M إمداد دورة التداول 500.00M 500.00M 500.00M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Staked ZIG هي $ 19.14M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 317.02K. العرض المتداول لـ STZIG يبلغ 500.00M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.14M.