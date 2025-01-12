سعر Squish ($SQUISH)
سعر Squish ($SQUISH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.69K. يتم تحديث سعر $SQUISH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Squish الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 778.10
- تغيير سعر Squish خلال اليوم هو -14.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.57M
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خلال اليوم، كان سعر Squish مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Squish مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Squish مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Squish مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.93%
|30 يوم
|$ 0
|-47.43%
|60 يوم
|$ 0
|-74.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Squish: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-14.93%
-37.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A Squishmallow Memecoin The world's most popular toy. With over 400 million toys sold, Squishmallow has amassed 120,000 followers on Twitter, 456,000 TikTok followers, and nearly 890,000 Instagram followers as of 2023. By May 2024, the brand has garnered over 13 billion views on TikTok and has been tagged in more than 1 million posts on Instagram. Join the Squish revolution with $squish on Solana!
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