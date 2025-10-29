معلومات سعر Speedrun (RUN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000525 $ 0.00000525 $ 0.00000525 24 ساعة منخفض $ 0.00000544 $ 0.00000544 $ 0.00000544 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000525$ 0.00000525 $ 0.00000525 24 ساعة مرتفع $ 0.00000544$ 0.00000544 $ 0.00000544 عالية طوال الوقت $ 0.00429723$ 0.00429723 $ 0.00429723 أدنى سعر $ 0.00000525$ 0.00000525 $ 0.00000525 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.44% تغير السعر (7 أيام) -8.85% تغير السعر (7 أيام) -8.85%

سعر Speedrun (RUN) في الوقت الحقيقي هو $0.00000531. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RUN بين أدنى سعر $ 0.00000525 وأعلى سعر $ 0.00000544، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRUN على الإطلاق هو $ 0.00429723، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000525.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RUN -- على مدار الساعة الماضية، +0.44% على مدار 24 ساعة، و -8.85% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Speedrun (RUN)

القيمة السوقية $ 5.31K$ 5.31K $ 5.31K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.31K$ 5.31K $ 5.31K إمداد دورة التداول 999.84M 999.84M 999.84M إجمالي العرض 999,839,217.0024183 999,839,217.0024183 999,839,217.0024183

القيمة السوقية الحالية لـ Speedrun هي $ 5.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RUN يبلغ 999.84M، مع إجمالي عرض 999839217.0024183. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.31K.