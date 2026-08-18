سعر Spark USDC اليوم

السعر المباشر لمشروع Spark USDC (SUSDC) اليوم هو $ 1.1، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUSDC الحالي إلى USD هو $ 1.1 لكل SUSDC.

يحتل Spark USDC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 203,084,149، مع عرض متداول قدره 183.88M SUSDC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUSDC بين $ 1.1 (أدنى) و$ 1.1 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.1، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.950893.

على المدى القصير، تحرك SUSDC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 152.03.

معلومات سوق Spark USDC (SUSDC)

القيمة السوقية $ 203.08M$ 203.08M $ 203.08M الحجم (24 ساعة) $ 152.03$ 152.03 $ 152.03 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 203.11M$ 203.11M $ 203.11M إمداد دورة التداول 183.88M 183.88M 183.88M إجمالي العرض 183,883,539.6400166 183,883,539.6400166 183,883,539.6400166

القيمة السوقية الحالية لـ Spark USDC هي $ 203.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 152.03. العرض المتداول لـ SUSDC يبلغ 183.88M، مع إجمالي عرض 183883539.6400166. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 203.11M.