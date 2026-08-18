سعر SPACEX4200 اليوم

السعر المباشر لمشروع SPACEX4200 (SPCX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPCX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SPCX.

يحتل SPACEX4200 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 75,189، مع عرض متداول قدره 420.00M SPCX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPCX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00831869، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SPCX بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و+7.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.99K.

معلومات سوق SPACEX4200 (SPCX)

القيمة السوقية $ 75.19K$ 75.19K $ 75.19K الحجم (24 ساعة) $ 3.99K$ 3.99K $ 3.99K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 75.19K$ 75.19K $ 75.19K إمداد دورة التداول 420.00M 420.00M 420.00M إجمالي العرض 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SPACEX4200 هي $ 75.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.99K. العرض المتداول لـ SPCX يبلغ 420.00M، مع إجمالي عرض 420000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 75.19K.