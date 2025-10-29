معلومات سعر SPACEDOGE (SPDG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000427 $ 0.00000427 $ 0.00000427 24 ساعة منخفض $ 0.00000653 $ 0.00000653 $ 0.00000653 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000427$ 0.00000427 $ 0.00000427 24 ساعة مرتفع $ 0.00000653$ 0.00000653 $ 0.00000653 عالية طوال الوقت $ 0.00001458$ 0.00001458 $ 0.00001458 أدنى سعر $ 0.00000388$ 0.00000388 $ 0.00000388 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -32.58% تغير السعر (7 أيام) -15.99% تغير السعر (7 أيام) -15.99%

سعر SPACEDOGE (SPDG) في الوقت الحقيقي هو $0.00000428. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPDG بين أدنى سعر $ 0.00000427 وأعلى سعر $ 0.00000653، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPDG على الإطلاق هو $ 0.00001458، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000388.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPDG -0.14% على مدار الساعة الماضية، -32.58% على مدار 24 ساعة، و -15.99% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SPACEDOGE (SPDG)

القيمة السوقية $ 211.38K$ 211.38K $ 211.38K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 211.38K$ 211.38K $ 211.38K إمداد دورة التداول 49.30B 49.30B 49.30B إجمالي العرض 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511

القيمة السوقية الحالية لـ SPACEDOGE هي $ 211.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPDG يبلغ 49.30B، مع إجمالي عرض 49302458046.51511. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 211.38K.