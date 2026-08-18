سعر SoQuBit اليوم

السعر المباشر لمشروع SoQuBit (PSOQ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PSOQ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PSOQ.

يحتل SoQuBit حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 298,135، مع عرض متداول قدره 879.97M PSOQ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PSOQ بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00100172، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PSOQ بمقدار -1.01% خلال الساعة الماضية و-8.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.30K.

معلومات سوق SoQuBit (PSOQ)

القيمة السوقية $ 298.14K$ 298.14K $ 298.14K الحجم (24 ساعة) $ 3.30K$ 3.30K $ 3.30K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 298.14K$ 298.14K $ 298.14K إمداد دورة التداول 879.97M 879.97M 879.97M إجمالي العرض 999,961,120.455464 999,961,120.455464 999,961,120.455464

القيمة السوقية الحالية لـ SoQuBit هي $ 298.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.30K. العرض المتداول لـ PSOQ يبلغ 879.97M، مع إجمالي عرض 999961120.455464. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 298.14K.