سعر somaliscan اليوم

السعر المباشر لمشروع somaliscan (SS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SS.

يحتل somaliscan حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,507.0، مع عرض متداول قدره 999.83M SS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0045342، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SS بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و+1.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق somaliscan (SS)

القيمة السوقية $ 18.51K$ 18.51K $ 18.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.51K$ 18.51K $ 18.51K إمداد دورة التداول 999.83M 999.83M 999.83M إجمالي العرض 999,826,952.369584 999,826,952.369584 999,826,952.369584

القيمة السوقية الحالية لـ somaliscan هي $ 18.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SS يبلغ 999.83M، مع إجمالي عرض 999826952.369584. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.51K.