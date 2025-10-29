معلومات سعر SOLPUMP (SOLPUMP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01551454 $ 0.01551454 $ 0.01551454 24 ساعة منخفض $ 0.01774341 $ 0.01774341 $ 0.01774341 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01551454$ 0.01551454 $ 0.01551454 24 ساعة مرتفع $ 0.01774341$ 0.01774341 $ 0.01774341 عالية طوال الوقت $ 0.02417307$ 0.02417307 $ 0.02417307 أدنى سعر $ 0.00712638$ 0.00712638 $ 0.00712638 تغير السعر (1 ساعة) -3.71% تغير السعر (1يوم) -11.99% تغير السعر (7 أيام) -17.17% تغير السعر (7 أيام) -17.17%

سعر SOLPUMP (SOLPUMP) في الوقت الحقيقي هو $0.01561451. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SOLPUMP بين أدنى سعر $ 0.01551454 وأعلى سعر $ 0.01774341، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSOLPUMP على الإطلاق هو $ 0.02417307، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00712638.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SOLPUMP -3.71% على مدار الساعة الماضية، -11.99% على مدار 24 ساعة، و -17.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SOLPUMP (SOLPUMP)

القيمة السوقية $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M إمداد دورة التداول 94.21M 94.21M 94.21M إجمالي العرض 193,095,797.147529 193,095,797.147529 193,095,797.147529

القيمة السوقية الحالية لـ SOLPUMP هي $ 1.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOLPUMP يبلغ 94.21M، مع إجمالي عرض 193095797.147529. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.02M.