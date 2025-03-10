سعر SOLMAX (SOLMAX)
سعر SOLMAX (SOLMAX) المباشر لليوم هو USD 1.83. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 579.17K. يتم تحديث سعر SOLMAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SOLMAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.66K
- تغيير سعر SOLMAX خلال اليوم هو -18.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 314.60K
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خلال اليوم، كان سعر SOLMAX مقابل USD هو $ -0.417906945825467 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SOLMAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SOLMAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SOLMAX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.417906945825467
|-18.57%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SOLMAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.56%
-18.57%
-28.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our Mission At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana.
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