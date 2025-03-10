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سعر SOLMAX (SOLMAX) المباشر لليوم هو USD 1.83 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 579.17K . يتم تحديث سعر SOLMAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SOLMAX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.66K - تغيير سعر SOLMAX خلال اليوم هو -18.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 314.60K

أداء سعر SOLMAX (SOLMAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SOLMAX مقابل USD هو $ -0.417906945825467 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SOLMAX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SOLMAX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SOLMAX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.417906945825467 -18.57% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SOLMAX (SOLMAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SOLMAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 24 ساعة مرتفع $ 2.51$ 2.51 $ 2.51 عالية طوال الوقت $ 9.66$ 9.66 $ 9.66 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) -18.57% تغير السعر (7 أيام) -28.75%

معلومات سوق SOLMAX (SOLMAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: