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سعر SolARBa (SOLARBA) المباشر لليوم هو USD 0.889639 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 457.50K . يتم تحديث سعر SOLARBA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SolARBa الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K - تغيير سعر SolARBa خلال اليوم هو -5.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 512.65K

أداء سعر SolARBa (SOLARBA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SolARBa مقابل USD هو $ -0.048900181976355 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SolARBa مقابل USD هو $ -0.3113827243 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SolARBa مقابل USD هو $ -0.2364142692 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SolARBa مقابل USD هو $ -0.8187293725475227 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.048900181976355 -5.21% 30 يوم $ -0.3113827243 -35.00% 60 يوم $ -0.2364142692 -26.57% 90 يوم $ -0.8187293725475227 -47.92%

تحليل سعر SolARBa (SOLARBA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SolARBa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.883901$ 0.883901 $ 0.883901 24 ساعة مرتفع $ 0.961929$ 0.961929 $ 0.961929 عالية طوال الوقت $ 2.5$ 2.5 $ 2.5 تغير السعر (1 ساعة) -1.41% تغير السعر (1يوم) -5.21% تغير السعر (7 أيام) -40.51%

معلومات سوق SolARBa (SOLARBA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: