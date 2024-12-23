سعر SolARBa (SOLARBA)
سعر SolARBa (SOLARBA) المباشر لليوم هو USD 0.889639. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 457.50K. يتم تحديث سعر SOLARBA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolARBa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K
- تغيير سعر SolARBa خلال اليوم هو -5.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 512.65K
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خلال اليوم، كان سعر SolARBa مقابل USD هو $ -0.048900181976355 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolARBa مقابل USD هو $ -0.3113827243 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolARBa مقابل USD هو $ -0.2364142692 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolARBa مقابل USD هو $ -0.8187293725475227 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.048900181976355
|-5.21%
|30 يوم
|$ -0.3113827243
|-35.00%
|60 يوم
|$ -0.2364142692
|-26.57%
|90 يوم
|$ -0.8187293725475227
|-47.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolARBa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.41%
-5.21%
-40.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SolArba is a deflationary utility token. We have a unique Solana Volume but that provides consistent buybacks for LP Adds and burns. In addition there is revenue shar for holders. We have multiple pools that provide an arbitrage opportunity and a 2% Tax on Fluxbeam and transfers. The team is DOXXED and continues to build additonal utilities based on the feedback of our community. We are excited to expand to new DEXs and grow our market share.
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