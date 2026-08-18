سعر Solar اليوم

السعر المباشر لمشروع Solar (SXP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 97.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SXP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SXP.

يحتل Solar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 67,285، مع عرض متداول قدره 673.39M SXP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SXP بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00343314 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.79، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SXP بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-95.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Solar (SXP)

القيمة السوقية $ 67.29K$ 67.29K $ 67.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 67.29K$ 67.29K $ 67.29K إمداد دورة التداول 673.39M 673.39M 673.39M إجمالي العرض 673,393,198.71 673,393,198.71 673,393,198.71

القيمة السوقية الحالية لـ Solar هي $ 67.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SXP يبلغ 673.39M، مع إجمالي عرض 673393198.71. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 67.29K.