معلومات سعر solami (SOLAMI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00019936 $ 0.00019936 $ 0.00019936 24 ساعة منخفض $ 0.00026515 $ 0.00026515 $ 0.00026515 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00019936$ 0.00019936 $ 0.00019936 24 ساعة مرتفع $ 0.00026515$ 0.00026515 $ 0.00026515 عالية طوال الوقت $ 0.00483002$ 0.00483002 $ 0.00483002 أدنى سعر $ 0.000152$ 0.000152 $ 0.000152 تغير السعر (1 ساعة) -1.04% تغير السعر (1يوم) +18.25% تغير السعر (7 أيام) +39.18% تغير السعر (7 أيام) +39.18%

سعر solami (SOLAMI) في الوقت الحقيقي هو $0.00024075. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SOLAMI بين أدنى سعر $ 0.00019936 وأعلى سعر $ 0.00026515، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSOLAMI على الإطلاق هو $ 0.00483002، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000152.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SOLAMI -1.04% على مدار الساعة الماضية، +18.25% على مدار 24 ساعة، و +39.18% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق solami (SOLAMI)

القيمة السوقية $ 240.59K$ 240.59K $ 240.59K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 240.59K$ 240.59K $ 240.59K إمداد دورة التداول 999.33M 999.33M 999.33M إجمالي العرض 999,331,762.74706 999,331,762.74706 999,331,762.74706

القيمة السوقية الحالية لـ solami هي $ 240.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOLAMI يبلغ 999.33M، مع إجمالي عرض 999331762.74706. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 240.59K.