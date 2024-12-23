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سعر SNPad (SNPAD) المباشر لليوم هو USD 0.02312845 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.48M . يتم تحديث سعر SNPAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SNPad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.67K - تغيير سعر SNPad خلال اليوم هو -4.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 280.00M

أداء سعر SNPad (SNPAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SNPad مقابل USD هو $ -0.00100136782609566 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SNPad مقابل USD هو $ -0.0078960273 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SNPad مقابل USD هو $ -0.0012004197 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SNPad مقابل USD هو $ -0.000613844497513295 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00100136782609566 -4.14% 30 يوم $ -0.0078960273 -34.13% 60 يوم $ -0.0012004197 -5.19% 90 يوم $ -0.000613844497513295 -2.58%

تحليل سعر SNPad (SNPAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SNPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02317926$ 0.02317926 $ 0.02317926 24 ساعة مرتفع $ 0.02737663$ 0.02737663 $ 0.02737663 عالية طوال الوقت $ 0.051834$ 0.051834 $ 0.051834 تغير السعر (1 ساعة) -13.52% تغير السعر (1يوم) -4.14% تغير السعر (7 أيام) -30.47%

معلومات سوق SNPad (SNPAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: