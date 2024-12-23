سعر SNPad (SNPAD)
سعر SNPad (SNPAD) المباشر لليوم هو USD 0.02312845. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.48M. يتم تحديث سعر SNPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SNPad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.67K
- تغيير سعر SNPad خلال اليوم هو -4.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 280.00M
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خلال اليوم، كان سعر SNPad مقابل USD هو $ -0.00100136782609566 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SNPad مقابل USD هو $ -0.0078960273 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SNPad مقابل USD هو $ -0.0012004197 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SNPad مقابل USD هو $ -0.000613844497513295 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00100136782609566
|-4.14%
|30 يوم
|$ -0.0078960273
|-34.13%
|60 يوم
|$ -0.0012004197
|-5.19%
|90 يوم
|$ -0.000613844497513295
|-2.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SNPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-13.52%
-4.14%
-30.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SNPAD is a DePIN advertising platform featuring an AI-driven smart TV app that automatically replaces traditional commercials with personalized ads once installed. Users earn up to 70% of ad revenues in SNPad tokens, enhancing their viewing experience without additional interactions.
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