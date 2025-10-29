معلومات سعر Slap (SLAP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00192179 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -8.92% تغير السعر (7 أيام) -4.27%

سعر Slap (SLAP) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SLAP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSLAP على الإطلاق هو $ 0.00192179، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SLAP -0.13% على مدار الساعة الماضية، -8.92% على مدار 24 ساعة، و -4.27% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Slap (SLAP)

القيمة السوقية $ 298.26K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 298.26K إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Slap هي $ 298.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SLAP يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 298.26K.