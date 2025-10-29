معلومات سعر Skyops (SKYOPS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00204963 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -1.03%

سعر Skyops (SKYOPS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SKYOPS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSKYOPS على الإطلاق هو $ 0.00204963، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SKYOPS -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -1.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Skyops (SKYOPS)

القيمة السوقية $ 19.03K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.29K إمداد دورة التداول 67.26M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Skyops هي $ 19.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SKYOPS يبلغ 67.26M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.29K.