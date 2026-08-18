سعر sjUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع sjUSD (SJUSD) اليوم هو $ 1.032، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SJUSD الحالي إلى USD هو $ 1.032 لكل SJUSD.

يحتل sjUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 271,486، مع عرض متداول قدره 263.19K SJUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SJUSD بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.032، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.006.

على المدى القصير، تحرك SJUSD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.14K.

معلومات سوق sjUSD (SJUSD)

القيمة السوقية $ 271.49K$ 271.49K $ 271.49K الحجم (24 ساعة) $ 13.14K$ 13.14K $ 13.14K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 271.49K$ 271.49K $ 271.49K إمداد دورة التداول 263.19K 263.19K 263.19K إجمالي العرض 263,193.4181888498 263,193.4181888498 263,193.4181888498

القيمة السوقية الحالية لـ sjUSD هي $ 271.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.14K. العرض المتداول لـ SJUSD يبلغ 263.19K، مع إجمالي عرض 263193.4181888498. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 271.49K.