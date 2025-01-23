سعر SingularityDAO (SDAO)
سعر SingularityDAO (SDAO) المباشر لليوم هو USD 0.184052. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.65M. يتم تحديث سعر SDAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SingularityDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 150.62K
- تغيير سعر SingularityDAO خلال اليوم هو -3.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 90.50M
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خلال اليوم، كان سعر SingularityDAO مقابل USD هو $ -0.0064325805845531 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SingularityDAO مقابل USD هو $ -0.0594947169 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SingularityDAO مقابل USD هو $ -0.0443600657 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SingularityDAO مقابل USD هو $ -0.0713650635087763 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0064325805845531
|-3.37%
|30 يوم
|$ -0.0594947169
|-32.32%
|60 يوم
|$ -0.0443600657
|-24.10%
|90 يوم
|$ -0.0713650635087763
|-27.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SingularityDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-3.37%
-14.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SingularityDAO is a decentralised, blockchain-based organisation with the main goal of governing DynaSets, diversified baskets of cryptocurrency assets dynamically managed by AI. Voting power in SingularityDAO is granted by the SingularityDAO token (SDAO). SingularityDAO brings the sophisticated risk-management strategies of AI-managed funds to DeFi, using SingularityNET’s superior AI technology.
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A$0.29264268
|1 SDAO إلى GBP
￡0.14908212
|1 SDAO إلى EUR
€0.17668992
|1 SDAO إلى USD
$0.184052
|1 SDAO إلى MYR
RM0.81719088
|1 SDAO إلى TRY
₺6.5614538
|1 SDAO إلى JPY
¥28.78021124
|1 SDAO إلى RUB
₽18.267161
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₹15.91497644
|1 SDAO إلى IDR
Rp2,968.58022956
|1 SDAO إلى PHP
₱10.78912824
|1 SDAO إلى EGP
￡E.9.25965612
|1 SDAO إلى BRL
R$1.09326888
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C$0.26319436
|1 SDAO إلى BDT
৳22.44698192
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₦286.68491676
|1 SDAO إلى UAH
₴7.730184
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Bs10.12286
|1 SDAO إلى PKR
Rs51.31001656
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₸95.9094972
|1 SDAO إلى THB
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|1 SDAO إلى TWD
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