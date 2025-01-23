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سعر SingularityDAO (SDAO) المباشر لليوم هو USD 0.184052 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.65M . يتم تحديث سعر SDAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SingularityDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 150.62K - تغيير سعر SingularityDAO خلال اليوم هو -3.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 90.50M

أداء سعر SingularityDAO (SDAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SingularityDAO مقابل USD هو $ -0.0064325805845531 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SingularityDAO مقابل USD هو $ -0.0594947169 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SingularityDAO مقابل USD هو $ -0.0443600657 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SingularityDAO مقابل USD هو $ -0.0713650635087763 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0064325805845531 -3.37% 30 يوم $ -0.0594947169 -32.32% 60 يوم $ -0.0443600657 -24.10% 90 يوم $ -0.0713650635087763 -27.94%

تحليل سعر SingularityDAO (SDAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SingularityDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.183489$ 0.183489 $ 0.183489 24 ساعة مرتفع $ 0.198775$ 0.198775 $ 0.198775 عالية طوال الوقت $ 6.62$ 6.62 $ 6.62 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -3.37% تغير السعر (7 أيام) -14.04%

معلومات سوق SingularityDAO (SDAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: