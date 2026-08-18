سعر SINBAD CREW BASE اليوم

السعر المباشر لمشروع SINBAD CREW BASE (SCB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SCB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SCB.

يحتل SINBAD CREW BASE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 69,819، مع عرض متداول قدره 1.00B SCB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SCB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SCB بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-5.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SINBAD CREW BASE (SCB)

القيمة السوقية $ 69.82K$ 69.82K $ 69.82K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 69.82K$ 69.82K $ 69.82K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SINBAD CREW BASE هي $ 69.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SCB يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 69.82K.