سعر Signet اليوم

السعر المباشر لمشروع Signet (SIGNET) اليوم هو $ 0.04394744، مع تغير بنسبة 0.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SIGNET الحالي إلى USD هو $ 0.04394744 لكل SIGNET.

يحتل Signet حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,423.26، مع عرض متداول قدره 441.97K SIGNET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SIGNET بين $ 0.04377879 (أدنى) و$ 0.04437878 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.167286، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03756869.

على المدى القصير، تحرك SIGNET بمقدار -0.25% خلال الساعة الماضية و-1.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 14.93.

معلومات سوق Signet (SIGNET)

القيمة السوقية $ 19.42K$ 19.42K $ 19.42K الحجم (24 ساعة) $ 14.93$ 14.93 $ 14.93 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.42K$ 19.42K $ 19.42K إمداد دورة التداول 441.97K 441.97K 441.97K إجمالي العرض 441,965.2549644189 441,965.2549644189 441,965.2549644189

القيمة السوقية الحالية لـ Signet هي $ 19.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 14.93. العرض المتداول لـ SIGNET يبلغ 441.97K، مع إجمالي عرض 441965.2549644189. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.42K.