سعر Shrub ($SHRUB)
سعر Shrub ($SHRUB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 533.88K. يتم تحديث سعر $SHRUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shrub الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 181.64K
- تغيير سعر Shrub خلال اليوم هو +6.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.80M
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خلال اليوم، كان سعر Shrub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shrub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shrub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shrub مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.45%
|30 يوم
|$ 0
|-72.61%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shrub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
+6.45%
-33.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shrub is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by Elon Musk's pet hedgehog, named Shrub. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a unique hedgehog-themed mascot. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a hedgehog-themed mascot, which sets it apart from other cryptocurrencies and memecoins. Shrub's mascot has become a symbol of the project's identity, embodying the playful and unconventional nature of the Solana blockchain and the cryptocurrency world as a whole.
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