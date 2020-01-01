توكنوميكس Shrub ($SHRUB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Shrub ($SHRUB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Shrub ($SHRUB) Shrub is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by Elon Musk's pet hedgehog, named Shrub. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a unique hedgehog-themed mascot. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a hedgehog-themed mascot, which sets it apart from other cryptocurrencies and memecoins. Shrub's mascot has become a symbol of the project's identity, embodying the playful and unconventional nature of the Solana blockchain and the cryptocurrency world as a whole. الموقع الرسمي: https://shrub.world/ اشتر $SHRUB الآن!

توكنوميكس Shrub ($SHRUB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Shrub ($SHRUB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 167.06K $ 167.06K $ 167.06K إجمالي العرض: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M العرض المتداول: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 167.06K $ 167.06K $ 167.06K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02318307 $ 0.02318307 $ 0.02318307 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00016816 $ 0.00016816 $ 0.00016816 معرفة المزيد عن سعر Shrub ($SHRUB)

توكنوميكس Shrub ($SHRUB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Shrub ($SHRUB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $SHRUB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $SHRUB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $SHRUB، استكشف السعر المباشر لتوكن $SHRUB!

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