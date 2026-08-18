سعر ShMonad اليوم

السعر المباشر لمشروع ShMonad (SHMON) اليوم هو $ 0,03459016، مع تغير بنسبة 6,05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHMON الحالي إلى USD هو $ 0,03459016 لكل SHMON.

يحتل ShMonad حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8 243 408، مع عرض متداول قدره 238,32M SHMON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHMON بين $ 0,03180747 (أدنى) و$ 0,03403039 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,069732، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,02442519.

على المدى القصير، تحرك SHMON بمقدار +2,63% خلال الساعة الماضية و-0,86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 135,97.

معلومات سوق ShMonad (SHMON)

القيمة السوقية $ 8,24M$ 8,24M $ 8,24M الحجم (24 ساعة) $ 135,97$ 135,97 $ 135,97 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8,24M$ 8,24M $ 8,24M إمداد دورة التداول 238,32M 238,32M 238,32M إجمالي العرض 238 321 460,4054239 238 321 460,4054239 238 321 460,4054239

القيمة السوقية الحالية لـ ShMonad هي $ 8,24M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 135,97. العرض المتداول لـ SHMON يبلغ 238,32M، مع إجمالي عرض 238321460.4054239. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8,24M.