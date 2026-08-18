سعر SHIBCAT اليوم

السعر المباشر لمشروع SHIBCAT (SHIBCAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHIBCAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SHIBCAT.

يحتل SHIBCAT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 73,132، مع عرض متداول قدره 1.00B SHIBCAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHIBCAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SHIBCAT بمقدار +2.02% خلال الساعة الماضية و-56.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SHIBCAT (SHIBCAT)

القيمة السوقية $ 73.13K$ 73.13K $ 73.13K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 73.13K$ 73.13K $ 73.13K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SHIBCAT هي $ 73.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHIBCAT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 73.13K.