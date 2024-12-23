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سعر sETH2 (SETH2) المباشر لليوم هو USD 3,211.25 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.60M . يتم تحديث سعر SETH2 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق sETH2 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 663.50 - تغيير سعر sETH2 خلال اليوم هو -5.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.09K

أداء سعر sETH2 (SETH2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر sETH2 مقابل USD هو $ -174.839219429461 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر sETH2 مقابل USD هو $ -121.1925750000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر sETH2 مقابل USD هو $ +866.9215738750 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر sETH2 مقابل USD هو $ +587.434964953859 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -174.839219429461 -5.16% 30 يوم $ -121.1925750000 -3.77% 60 يوم $ +866.9215738750 +27.00% 90 يوم $ +587.434964953859 +22.39%

تحليل سعر sETH2 (SETH2)

اكتشف أحدث تحليلات سعر sETH2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,213.3$ 3,213.3 $ 3,213.3 24 ساعة مرتفع $ 3,414.6$ 3,414.6 $ 3,414.6 عالية طوال الوقت $ 4,821.87$ 4,821.87 $ 4,821.87 تغير السعر (1 ساعة) -1.03% تغير السعر (1يوم) -5.16% تغير السعر (7 أيام) -18.55%

معلومات سوق sETH2 (SETH2)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: