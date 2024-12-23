سعر sETH2 (SETH2)
سعر sETH2 (SETH2) المباشر لليوم هو USD 3,211.25. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.60M. يتم تحديث سعر SETH2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق sETH2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 663.50
- تغيير سعر sETH2 خلال اليوم هو -5.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.09K
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خلال اليوم، كان سعر sETH2 مقابل USD هو $ -174.839219429461 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sETH2 مقابل USD هو $ -121.1925750000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sETH2 مقابل USD هو $ +866.9215738750 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sETH2 مقابل USD هو $ +587.434964953859 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -174.839219429461
|-5.16%
|30 يوم
|$ -121.1925750000
|-3.77%
|60 يوم
|$ +866.9215738750
|+27.00%
|90 يوم
|$ +587.434964953859
|+22.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر sETH2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.03%
-5.16%
-18.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes staking yield separately from deposits to enable compounding and increase the capital efficiency of staked ETH in DeFi. All deposits into the protocol are non-custodial and all tokens are mapped 1:1 to the ETH staked in the StakeWise Pool.
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