سعر Sequel اليوم

السعر المباشر لمشروع Sequel (MOVIE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOVIE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MOVIE.

يحتل Sequel حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 67,255، مع عرض متداول قدره 60.00B MOVIE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOVIE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MOVIE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Sequel (MOVIE)

القيمة السوقية $ 67.26K$ 67.26K $ 67.26K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 112.09K$ 112.09K $ 112.09K إمداد دورة التداول 60.00B 60.00B 60.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Sequel هي $ 67.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOVIE يبلغ 60.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 112.09K.