سعر Sendcoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Sendcoin (SEND) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SEND الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SEND.

يحتل Sendcoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 59,985، مع عرض متداول قدره 1000.00M SEND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SEND بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.162592، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SEND بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-12.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Sendcoin (SEND)

القيمة السوقية $ 59.99K$ 59.99K $ 59.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.99K$ 59.99K $ 59.99K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,941.24 999,999,941.24 999,999,941.24

القيمة السوقية الحالية لـ Sendcoin هي $ 59.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SEND يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999941.24. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.99K.