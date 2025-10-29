معلومات سعر SENATE (SENATE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00112392 24 ساعة مرتفع $ 0.00222736 عالية طوال الوقت $ 5.85 أدنى سعر $ 0.00103497 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) +58.59% تغير السعر (7 أيام) +9.33%

سعر SENATE (SENATE) في الوقت الحقيقي هو $0.00190719. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SENATE بين أدنى سعر $ 0.00112392 وأعلى سعر $ 0.00222736، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSENATE على الإطلاق هو $ 5.85، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00103497.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SENATE -0.20% على مدار الساعة الماضية، +58.59% على مدار 24 ساعة، و +9.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SENATE (SENATE)

القيمة السوقية $ 262.30K$ 262.30K $ 262.30K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 311.43K$ 311.43K $ 311.43K إمداد دورة التداول 137.53M 137.53M 137.53M إجمالي العرض 163,289,542.828217 163,289,542.828217 163,289,542.828217

القيمة السوقية الحالية لـ SENATE هي $ 262.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SENATE يبلغ 137.53M، مع إجمالي عرض 163289542.828217. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 311.43K.