سعر Sekuritance (SKRT)
سعر Sekuritance (SKRT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 192.62K. يتم تحديث سعر SKRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sekuritance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.21
- تغيير سعر Sekuritance خلال اليوم هو -1.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 416.82M
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خلال اليوم، كان سعر Sekuritance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sekuritance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sekuritance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sekuritance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.94%
|30 يوم
|$ 0
|+11.88%
|60 يوم
|$ 0
|+23.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sekuritance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-1.94%
+0.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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