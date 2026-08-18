سعر Searxly اليوم

السعر المباشر لمشروع Searxly (SEARXLY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SEARXLY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SEARXLY.

يحتل Searxly حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,429، مع عرض متداول قدره 100.00B SEARXLY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SEARXLY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SEARXLY بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و-7.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Searxly (SEARXLY)

القيمة السوقية $ 27.43K$ 27.43K $ 27.43K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.43K$ 27.43K $ 27.43K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Searxly هي $ 27.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SEARXLY يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.43K.