سعر sDOLA (SDOLA)
سعر sDOLA (SDOLA) المباشر لليوم هو USD 1.1. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SDOLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق sDOLA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.84K
- تغيير سعر sDOLA خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر sDOLA مقابل USD هو $ +0.00033817 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sDOLA مقابل USD هو $ +0.0100111000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sDOLA مقابل USD هو $ +0.0214438400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sDOLA مقابل USD هو $ +0.029501831795371 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00033817
|+0.03%
|30 يوم
|$ +0.0100111000
|+0.91%
|60 يوم
|$ +0.0214438400
|+1.95%
|90 يوم
|$ +0.029501831795371
|+2.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر sDOLA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
+0.03%
+0.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
sDOLA is a yield-bearing, synthetic stablecoin that derives its yield from Inverse Finance’s FiRM fixed rate lending market revenues. Users who stake DOLA receive a constant stream of DBR’s, which are auto-compounded into more DOLA, resulting in yield-bearing sDOLA.
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