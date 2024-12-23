سعر Schrodi (SCHRODI)
سعر Schrodi (SCHRODI) المباشر لليوم هو USD 0.00278309. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 278.31K. يتم تحديث سعر SCHRODI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Schrodi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.40
- تغيير سعر Schrodi خلال اليوم هو -0.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Schrodi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Schrodi مقابل USD هو $ -0.0000594267 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Schrodi مقابل USD هو $ +0.0001878243 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Schrodi مقابل USD هو $ +0.0001069976199449083 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.88%
|30 يوم
|$ -0.0000594267
|-2.13%
|60 يوم
|$ +0.0001878243
|+6.75%
|90 يوم
|$ +0.0001069976199449083
|+4.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Schrodi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.88%
-16.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A memetoken on Ethereum and Arbitrum which celebrates the theory of quantum superposition made famous by the Schrodinger's Cat thought experiment.
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