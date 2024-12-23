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سعر Schrodi (SCHRODI) المباشر لليوم هو USD 0.00278309 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 278.31K . يتم تحديث سعر SCHRODI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Schrodi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.40 - تغيير سعر Schrodi خلال اليوم هو -0.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Schrodi (SCHRODI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Schrodi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Schrodi مقابل USD هو $ -0.0000594267 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Schrodi مقابل USD هو $ +0.0001878243 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Schrodi مقابل USD هو $ +0.0001069976199449083 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.88% 30 يوم $ -0.0000594267 -2.13% 60 يوم $ +0.0001878243 +6.75% 90 يوم $ +0.0001069976199449083 +4.00%

تحليل سعر Schrodi (SCHRODI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Schrodi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00276243$ 0.00276243 $ 0.00276243 24 ساعة مرتفع $ 0.00286465$ 0.00286465 $ 0.00286465 عالية طوال الوقت $ 0.00615252$ 0.00615252 $ 0.00615252 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.88% تغير السعر (7 أيام) -16.02%

معلومات سوق Schrodi (SCHRODI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: