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سعر sBTC (SBTC) المباشر لليوم هو USD 75,297 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.10M . يتم تحديث سعر SBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق sBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.60 - تغيير سعر sBTC خلال اليوم هو -3.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 200.37

أداء سعر sBTC (SBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر sBTC مقابل USD هو $ -2,810.03337536467 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر sBTC مقابل USD هو $ -5,116.2880857000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر sBTC مقابل USD هو $ +17,939.5403688000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر sBTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2,810.03337536467 -3.59% 30 يوم $ -5,116.2880857000 -6.79% 60 يوم $ +17,939.5403688000 +23.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر sBTC (SBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر sBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 74,688$ 74,688 $ 74,688 24 ساعة مرتفع $ 78,149$ 78,149 $ 78,149 عالية طوال الوقت $ 88,688$ 88,688 $ 88,688 تغير السعر (1 ساعة) -0.80% تغير السعر (1يوم) -3.59% تغير السعر (7 أيام) -6.57%

معلومات سوق sBTC (SBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: