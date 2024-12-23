سعر sBTC (SBTC)
سعر sBTC (SBTC) المباشر لليوم هو USD 75,297. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.10M. يتم تحديث سعر SBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق sBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.60
- تغيير سعر sBTC خلال اليوم هو -3.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 200.37
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SBTC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SBTC.
خلال اليوم، كان سعر sBTC مقابل USD هو $ -2,810.03337536467 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sBTC مقابل USD هو $ -5,116.2880857000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sBTC مقابل USD هو $ +17,939.5403688000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sBTC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2,810.03337536467
|-3.59%
|30 يوم
|$ -5,116.2880857000
|-6.79%
|60 يوم
|$ +17,939.5403688000
|+23.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر sBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.80%
-3.59%
-6.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
sBTC or synthetic BTC is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sBTC mirrors and tracks the price of Bitcoin provided by an oracle - Chainlink.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SBTC إلى AUD
A$120,475.2
|1 SBTC إلى GBP
￡59,484.63
|1 SBTC إلى EUR
€71,532.15
|1 SBTC إلى USD
$75,297
|1 SBTC إلى MYR
RM338,836.5
|1 SBTC إلى TRY
₺2,649,701.43
|1 SBTC إلى JPY
¥11,792,263.17
|1 SBTC إلى RUB
₽7,741,284.57
|1 SBTC إلى INR
₹6,395,727.18
|1 SBTC إلى IDR
Rp1,214,467,571.91
|1 SBTC إلى PHP
₱4,412,404.2
|1 SBTC إلى EGP
￡E.3,832,617.3
|1 SBTC إلى BRL
R$457,052.79
|1 SBTC إلى CAD
C$107,674.71
|1 SBTC إلى BDT
৳8,961,095.97
|1 SBTC إلى NGN
₦116,558,250.06
|1 SBTC إلى UAH
₴3,145,155.69
|1 SBTC إلى VES
Bs3,840,147
|1 SBTC إلى PKR
Rs20,874,587.31
|1 SBTC إلى KZT
₸39,381,083.97
|1 SBTC إلى THB
฿2,582,687.1
|1 SBTC إلى TWD
NT$2,454,682.2
|1 SBTC إلى CHF
Fr67,014.33
|1 SBTC إلى HKD
HK$585,057.69
|1 SBTC إلى MAD
.د.م754,475.94