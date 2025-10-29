معلومات سعر Satfi ($SATFI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00227757 24 ساعة مرتفع $ 0.00236432 عالية طوال الوقت $ 0.0183037 أدنى سعر $ 0.00206296 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -1.88% تغير السعر (7 أيام) +3.87%

سعر Satfi ($SATFI) في الوقت الحقيقي هو $0.00229352. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول $SATFI بين أدنى سعر $ 0.00227757 وأعلى سعر $ 0.00236432، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ$SATFI على الإطلاق هو $ 0.0183037، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00206296.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير $SATFI +0.01% على مدار الساعة الماضية، -1.88% على مدار 24 ساعة، و +3.87% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Satfi ($SATFI)

القيمة السوقية $ 229.35K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 229.35K إمداد دورة التداول 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Satfi هي $ 229.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $SATFI يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 229.35K.