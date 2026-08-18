سعر Santacoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Santacoin (SANTA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SANTA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SANTA.

يحتل Santacoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,339، مع عرض متداول قدره 1.00B SANTA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SANTA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SANTA بمقدار +0.10% خلال الساعة الماضية و-6.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Santacoin (SANTA)

القيمة السوقية $ 21.34K$ 21.34K $ 21.34K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.34K$ 21.34K $ 21.34K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Santacoin هي $ 21.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SANTA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.34K.