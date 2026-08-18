سعر Samoyedcoin (SAMO)
السعر المباشر لمشروع Samoyedcoin (SAMO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SAMO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SAMO.
يحتل Samoyedcoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,382,152، مع عرض متداول قدره 5.74B SAMO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SAMO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.236987، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.
على المدى القصير، تحرك SAMO بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-1.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.35K.
القيمة السوقية الحالية لـ Samoyedcoin هي $ 1.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.35K. العرض المتداول لـ SAMO يبلغ 5.74B، مع إجمالي عرض 5736254868.18254. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.38M.
-0.06%
-1.78%
-1.15%
-1.15%
خلال اليوم، كان سعر Samoyedcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Samoyedcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Samoyedcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Samoyedcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.78%
|30 يوم
|$ 0
|+9.34%
|60 يوم
|$ 0
|-22.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Samoyedcoin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ما هو السعر الحالي لـ Samoyedcoin؟
يُتداول بسعر $، وقد أظهرت Samoyedcoin حركة سعرية بنسبة -1.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كيف يؤثر المعروض من الرموز المميزة على تقييم SAMO؟
يلعب المعروض دورًا رئيسيًا: فمع وجود 5736254868.18254 رمز مميز متداول، يمكن أن تؤثر الندرة أو التضخم بشكل كبير على سلوك الأسعار على المدى الطويل.
ما هي القيمة السوقية لـ Samoyedcoin؟
تبلغ قيمتها السوقية $1382152، وتحتل المرتبة #2569 عالميًا، مما يدل على نطاق اعتماد الشبكة.
ما هي نشاط التداول خلال الـ 24 ساعة؟
سجلت SAMO حجم تداول بلغ $--، مما يعكس السيولة الحالية ونشاط المستخدمين.
ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟
تراوح السعر بين $ و$، مما يساعد المستثمرين على تقييم الزخم على المدى القصير.
كيف يتناسب Samoyedcoin مع فئة Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme؟
بصفته رمزًا مميزًا من فئة Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme، يتنافس SAMO مع الأصول المشابهة بناءً على الفائدة والعرض والاعتماد واتجاهات الأداء.
ما هي اتجاهات الاقتصاديات طويلة الأجل للرموز المميزة التي تهم؟
إن عمليات الإصدار والحرق وجداول الإطلاق ومكافآت الحيازة—التي غالبًا ما ترتبط باقتصاديات --—يمكن أن تؤثر على المعروض في المستقبل وعلى ثقة السوق.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
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