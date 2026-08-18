سعر Samoyedcoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Samoyedcoin (SAMO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SAMO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SAMO.

يحتل Samoyedcoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,382,152، مع عرض متداول قدره 5.74B SAMO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SAMO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.236987، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SAMO بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-1.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.35K.

معلومات سوق Samoyedcoin (SAMO)

القيمة السوقية $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M الحجم (24 ساعة) $ 1.35K$ 1.35K $ 1.35K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M إمداد دورة التداول 5.74B 5.74B 5.74B إجمالي العرض 5,736,254,868.18254 5,736,254,868.18254 5,736,254,868.18254

القيمة السوقية الحالية لـ Samoyedcoin هي $ 1.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.35K. العرض المتداول لـ SAMO يبلغ 5.74B، مع إجمالي عرض 5736254868.18254. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.38M.