سعر SAID Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع SAID Protocol (SAID) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 10.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SAID الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SAID.

يحتل SAID Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 139,186، مع عرض متداول قدره 988.44M SAID. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SAID بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00137988، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SAID بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و+18.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.19K.

معلومات سوق SAID Protocol (SAID)

القيمة السوقية $ 139.19K$ 139.19K $ 139.19K الحجم (24 ساعة) $ 8.19K$ 8.19K $ 8.19K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 139.19K$ 139.19K $ 139.19K إمداد دورة التداول 988.44M 988.44M 988.44M إجمالي العرض 988,438,533.492302 988,438,533.492302 988,438,533.492302

القيمة السوقية الحالية لـ SAID Protocol هي $ 139.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.19K. العرض المتداول لـ SAID يبلغ 988.44M، مع إجمالي عرض 988438533.492302. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 139.19K.