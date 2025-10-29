معلومات سعر Sacabam (SCB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.64% تغير السعر (1يوم) -4.04% تغير السعر (7 أيام) +3.45%

سعر Sacabam (SCB) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SCB بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSCB على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SCB +1.64% على مدار الساعة الماضية، -4.04% على مدار 24 ساعة، و +3.45% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Sacabam (SCB)

القيمة السوقية $ 98.55K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 115.94K إمداد دورة التداول 39.95T إجمالي العرض 47,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sacabam هي $ 98.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SCB يبلغ 39.95T، مع إجمالي عرض 47000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 115.94K.