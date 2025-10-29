معلومات سعر Runnit (RUNNIT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00184201 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -5.38% تغير السعر (7 أيام) +47.35%

سعر Runnit (RUNNIT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RUNNIT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRUNNIT على الإطلاق هو $ 0.00184201، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RUNNIT -0.00% على مدار الساعة الماضية، -5.38% على مدار 24 ساعة، و +47.35% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Runnit (RUNNIT)

القيمة السوقية $ 285.91K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 285.91K إمداد دورة التداول 984.03M إجمالي العرض 984,031,512.1524172

القيمة السوقية الحالية لـ Runnit هي $ 285.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RUNNIT يبلغ 984.03M، مع إجمالي عرض 984031512.1524172. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 285.91K.