سعر Root Edge اليوم

السعر المباشر لمشروع Root Edge (ROOTAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROOTAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROOTAI.

يحتل Root Edge حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 64,394، مع عرض متداول قدره 980.00M ROOTAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROOTAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROOTAI بمقدار -0.77% خلال الساعة الماضية و+13.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Root Edge (ROOTAI)

القيمة السوقية $ 64.39K$ 64.39K $ 64.39K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 64.39K$ 64.39K $ 64.39K إمداد دورة التداول 980.00M 980.00M 980.00M إجمالي العرض 979,999,999.15862 979,999,999.15862 979,999,999.15862

القيمة السوقية الحالية لـ Root Edge هي $ 64.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROOTAI يبلغ 980.00M، مع إجمالي عرض 979999999.15862. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 64.39K.