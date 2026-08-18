سعر RockSolid rETH اليوم

السعر المباشر لمشروع RockSolid rETH (ROCK.RETH) اليوم هو $ 1,777.02، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROCK.RETH الحالي إلى USD هو $ 1,777.02 لكل ROCK.RETH.

يحتل RockSolid rETH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,005,541، مع عرض متداول قدره 8.00K ROCK.RETH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROCK.RETH بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4,758.98، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,539.97.

على المدى القصير، تحرك ROCK.RETH بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.28K.

معلومات سوق RockSolid rETH (ROCK.RETH)

القيمة السوقية $ 14.01M$ 14.01M $ 14.01M الحجم (24 ساعة) $ 1.28K$ 1.28K $ 1.28K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.01M$ 14.01M $ 14.01M إمداد دورة التداول 8.00K 8.00K 8.00K إجمالي العرض 8,002.633297874571 8,002.633297874571 8,002.633297874571

القيمة السوقية الحالية لـ RockSolid rETH هي $ 14.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.28K. العرض المتداول لـ ROCK.RETH يبلغ 8.00K، مع إجمالي عرض 8002.633297874571. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.01M.