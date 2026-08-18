سعر Robinhood اليوم

السعر المباشر لمشروع Robinhood (ROBINHOOD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROBINHOOD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROBINHOOD.

يحتل Robinhood حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,361.85، مع عرض متداول قدره 1000.00M ROBINHOOD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROBINHOOD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROBINHOOD بمقدار -0.74% خلال الساعة الماضية و-44.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Robinhood (ROBINHOOD)

القيمة السوقية $ 17.36K$ 17.36K $ 17.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.36K$ 17.36K $ 17.36K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,997,557.568006 999,997,557.568006 999,997,557.568006

القيمة السوقية الحالية لـ Robinhood هي $ 17.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROBINHOOD يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999997557.568006. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.36K.