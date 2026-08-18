سعر Robinfun اليوم

السعر المباشر لمشروع Robinfun (ROBINFUN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 21.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROBINFUN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROBINFUN.

يحتل Robinfun حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 104,078، مع عرض متداول قدره 1.00B ROBINFUN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROBINFUN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00130218، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROBINFUN بمقدار +1.26% خلال الساعة الماضية و+26.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.64K.

معلومات سوق Robinfun (ROBINFUN)

القيمة السوقية $ 104.08K$ 104.08K $ 104.08K الحجم (24 ساعة) $ 8.64K$ 8.64K $ 8.64K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 104.08K$ 104.08K $ 104.08K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Robinfun هي $ 104.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.64K. العرض المتداول لـ ROBINFUN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 104.08K.