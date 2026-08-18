سعر ROBA اليوم

السعر المباشر لمشروع ROBA (ROBA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 36.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROBA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROBA.

يحتل ROBA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 410,069، مع عرض متداول قدره 1.00B ROBA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROBA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01003687، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROBA بمقدار +0.11% خلال الساعة الماضية و+0.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 14.01K.

معلومات سوق ROBA (ROBA)

القيمة السوقية $ 410.07K$ 410.07K $ 410.07K الحجم (24 ساعة) $ 14.01K$ 14.01K $ 14.01K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 410.07K$ 410.07K $ 410.07K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ROBA هي $ 410.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 14.01K. العرض المتداول لـ ROBA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 410.07K.